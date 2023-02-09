土耳其與敘利亞邊界6日發生芮氏規模7.8級強震，初步統計死亡人數已超過1.5萬人。隨著黃金救援時間過去，情況愈來愈不樂觀，不過最新有消息傳出，搜救隊在瓦礫堆下找到16名嬰兒，並已透過總統專機將他們送往首都安卡拉（Ankara）救治。

16 babies rescued from the rubble of collapsed buildings in Kahramanmaras are being transferred to Ankara by Turkish Presidential Plane after 7.7 and 7.6 magnitude earthquakes hit Türkiye's multiple provinces https://t.co/IrVtKSlUJP



📸:Mehmet Ali Özcan, Hakan Dündar pic.twitter.com/cqqfZwo4Pu — Anadolu Images (@anadoluimages) February 8, 2023

根據《每日郵報》（Daily Mail）報導，搜救隊在土耳其南部災區卡赫拉曼馬拉什 （Kahramanmaraş）發現這些小寶寶，其中2人是從廢墟中被找到，身分仍有待確認，另外14人則是地震當下正在當地醫院接受治療的小病患，不過救援人員還無法和他們的父母取得聯繫。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdoğan）接獲消息，立刻指示部屬派遣專機，將這些嬰兒接到首都埃特里克市立醫院（Etlik City Hospital）進行醫療。

從外媒拍攝的照片可以看到，這些幸運的小寶寶們裹著毯子，躺在救難人員的懷裡，安穩地搭著飛機。或許是因為感到安心，其中有些嬰兒甚至睡著了。抵達醫院後，醫生也立刻為他們進行診療，研判他們的健康狀況良好，堪稱奇蹟。而當天稍晚，第一夫人艾米內（Emine Erdogan）也前往醫院探視。