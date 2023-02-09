土耳其與敘利亞邊界6日發生芮氏規模7.8級強震，初步統計死亡人數已超過1.5萬人。隨著黃金救援時間過去，情況愈來愈不樂觀，不過最新有消息傳出，搜救隊在瓦礫堆下找到16名嬰兒，並已透過總統專機將他們送往首都安卡拉（Ankara）救治。

根據《每日郵報》（Daily Mail）報導，搜救隊在土耳其南部災區卡赫拉曼馬拉什 （Kahramanmaraş）發現這些小寶寶，其中2人是從廢墟中被找到，身分仍有待確認，另外14人則是地震當下正在當地醫院接受治療的小病患，不過救援人員還無法和他們的父母取得聯繫。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdoğan）接獲消息，立刻指示部屬派遣專機，將這些嬰兒接到首都埃特里克市立醫院（Etlik City Hospital）進行醫療。

從外媒拍攝的照片可以看到，這些幸運的小寶寶們裹著毯子，躺在救難人員的懷裡，安穩地搭著飛機。或許是因為感到安心，其中有些嬰兒甚至睡著了。抵達醫院後，醫生也立刻為他們進行診療，研判他們的健康狀況良好，堪稱奇蹟。而當天稍晚，第一夫人艾米內（Emine Erdogan）也前往醫院探視。

文章來源：Heartwarming pictures show 16 babies pulled from the Turkish earthquake rubble being flown to safety in the capital on board Erdogan’s presidential plane

又有好消息！「台灣隊」再度發現受困者 碎石機破壞樓板挖掘中
土耳其世紀強震逾1萬2千死 土總統強烈回擊在野黨批評
強震後30名親屬下落不明 敘利亞男慟：整個家都不見了
#土耳其 #敘利亞 #強震 #搜救 #嬰兒