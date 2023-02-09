群益投信董事長賴政昇表示，群益投信積極發揮資產管理業的永續投資影響力，推出了業界首檔的台股低碳龍頭ETF 00923「群益台灣ESG低碳50ETF」，這也是群益投信第一檔符合主管機關認定的「ESG基金」。《氣候變遷因應法》今年1月份在立法院三讀通過，台灣正式加入國際徵收碳費的行列，由於台灣絕大多數龍頭企業都依賴出口，跨國碳費對企業獲利的影響也會越來越大，而股價反應的正是投資人對這家企業未來獲利的預估或期待，未來，企業有沒有落實低碳，對於股價表現的落差會讓投資人越來越有感，因此把「低碳龍頭股」納入台股核心配置，將是不可逆的投資「碳金」大趨勢。

群益投信表示，市值型台股ETF目前可歸為三代，第一代純粹追蹤大盤指數，成分股選擇上沒有太多特別的選股條件，配息上也沒有收益平準金機制；隨著時勢所趨，第二代則開始有ESG概念，但仍無能穩定配息的平準金機制；最新一代的市值型台股ETF，則是走在投資趨勢前端，結合低碳、ESG、平準金機制三大優勢，既能掌握碳金商機，又能配息穩定安心。此外，淨零碳排已經成為全球共識，國際大廠像蘋果、微軟等國際大廠也都設下零碳排的時程，大致上在2030年達成碳中和、2050年達成淨零碳排，而在國際供應鏈居要角的台灣企業也清楚，碳稅上路後低碳才能迎來訂單，台灣企業NO ESG NO MONEY，因此台廠也積極打造綠色供應鏈；未來成分股中有訂單能獲利的低碳股的市值型台股ETF，迎接ESG碳金商機投資契機大有可為。

群益台灣ESG低碳50ETF(00923)經理人洪祥益表示，進化版的市值型ETF強調除了市值夠大且獲利外，更是重視低碳ESG的企業優勢，在低碳足跡創造台股碳金奇蹟的趨勢下，台股市值前兩百大中，低碳密度企業股價表現相對突出，精選出有訂單能獲利的台灣低碳50大龍頭企業，條件包括須是台灣永續評鑑等級BBB級(含)以上，且未列重大性事件黑名單企業，並排除涉及爭議性產業，如：賭博、菸草、情色、軍武等企業，此外，也必須是市值前一百大與近一年ROE>0的已獲利企業，結合碳金龍頭，兼顧永續經營與企業獲利的台股ETF，最適合穩健存股與追求碳金投資獲利契機的投資人。