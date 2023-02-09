43歲日籍藝人麻衣8年前和台塑長孫王泉仁閃婚生下一子，未料近年兩人感情生變，已經透過法律打起離婚官司，外傳王泉仁願支付的贍養費每個月僅有6萬台幣，男方律師更要求麻衣不得在社群網站分享離婚細節，讓許多人相當不捨，也讓外界好奇她對於回到台灣是否會有陰影？昨(8日)晚間，麻衣在IG限時動態曬出收到友人給她台灣的零嘴，麻衣直呼：「好懷念的味道」，可見仍對台灣的喜愛。

麻衣近年帶著與王泉仁所生的兒子回日本生活，昨《鏡週刊》報導，直擊麻衣和律師親自出庭與王泉仁的離婚官司，男方則是人未到，派了委託律師上陣，問麻衣是否會恨王泉仁？她欲言又止只承認心累，「但也只能往前看」。傳聞她婚前被迫簽下「人妻工作清單」，內容包括20多項家庭事務，麻衣當時在臉書回應其實不只20項，但她認為是太太該做的事，本屬應當，「但最主要的是有一些你們不知道的，那才叫做不平等」。

麻衣曬出台灣零食。（圖／翻攝自mai_sato_1113 IG）

昨晚，麻衣在IG限時動態分享收到超大包的鱈魚香絲零食，她難得用了燦笑符號說：「今天朋友送我鱈魚香絲，怎麼我從沒見過這麼大包的！？果然很懷念的味道」，去年4月她開通IG符號，也表示很想回台灣跟朋友、粉絲見面，還直說：「懷念，我想跟小S聊聊」，可見過去逗趣的綜藝魂不減。

王少偉分享和麻衣合影。（圖／翻攝自samwang1218 IG）

而和麻衣見面的台灣朋友到底是誰，真相呼之欲出，原來是前5566成員王少偉，昨晚他也罕見曬出和麻衣的合影，寫下：「當年一起在遊樂園闖關，現在在人生中過關斬將，戰力與智慧等級提高了。發現這所有的一切都是，最好的安排。昔日的戰友，我們都長大了！祝福大家幸福滿滿。」並TAG過去一起合作節目名稱《少年特攻隊》，粉絲興奮回應：「好令人神往的友情」、「想念少攻」、「童年回憶啊」、「麻衣，要幸福喔！」。