由OpenAI開發的新版聊天機器人ChatGPT近日在全球爆紅，科技巨頭微軟、Google在相關佈局加速，大陸科技巨頭也沒「閒著」，百度、阿里巴巴也緊鑼密鼓籌畫中，試圖抓住這波由ChatGPT引起的科技浪潮。

據了解，阿里巴巴達摩院傳出正在研發類ChatGPT的對話機器人，阿里雲相關負責人回應確實在研發中，目前處於內測階段。另外從曝光截圖來看，阿里巴巴可能將AI大模型技術與釘釘生產力工具深度結合。

在阿里被曝出入局消息前，百度在ChatGPT佈局關注度更高。日前百度對外確認將發佈類ChatGPT項目「文心一言」（ERNIE Bot）。接近百度人士透露，此次文心一言落地，首站將直接接入百度搜索，目前相關功能已陸續在百度搜索內上線或內測，包括多答案回覆、智慧生成等。

無論是將ChatGPT融入釘釘還是接入百度搜尋引擎，都很直觀的反映出，將這一技術工具與自己目前擁有的特色商業模組相結合是當下國內科技巨頭主導方向。

除阿里、百度外，360也表示在ChatGPT有相關佈局。8日晚間公告目前在類ChatGPT、文本生成圖像等技術在內的AIGC技術上有持續性的研發及算力投入，但截至目前，所形成的全部成果均僅作為公司內部自用的生產力工具使用。