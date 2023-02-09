闖關活動讓學童了解均衡飲食與食用蔬果的重要性。（全聯提供）

為讓偏鄉學童從小了解金錢使用概念，及懂得感恩及珍惜資源，「全聯佩樺圓夢社會福利基金會」與「台東縣友善關懷協會」，日前一同辦理全聯水果探險隊購物闖關活動，已是連續三年與台東縣友善關懷協會合作，結合台灣癌症基金會之蔬果579教材，讓學童了解均衡飲食，與食用蔬果的重要性，在購物活動中讓學童進行闖關任務，帶著偏鄉學童到賣場，培養正確飲食與健康觀念。

本次闖關主題為「童話彩虹屋」，利用繽紛色彩吸引孩童注意，並蔬果分成五大顏色，分別為紅、白、綠、黃、紫，讓孩童透過鼻子聞及眼睛觀察蔬果，並介紹每一種蔬果對人體的好處，並透過創新「蔬果心臟病」遊戲，讓孩童在遊戲中加深對蔬果的認識。

台東縣友善關懷協會總幹事黃建豪表示，透過全聯佩樺基金會及社會大眾的支持，本次購物闖關利

用「蔬果藏寶圖」，讓孩童學習團隊合作達成目標，培養積極面對困難的態度。全聯福利中心以打造「公益的賣場」為目標，全聯佩樺圓夢基金會執行長蔡亞璇表示，全聯結合母企業推出「愛心育苗計畫」，為讓弱勢兒少服務更聚焦，邀請全台偏鄉學校及社福單位，加入守護兒少健康成長的行列，共同營造安全與溫暖的學習環境，歡迎照顧弱勢兒少的夥伴踴躍提出申請，申請期限至2月28日止。