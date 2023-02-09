為避免新冠肺炎疫情升溫，並考量到學生寒假期間往返南北，接觸人數升高，台北市教育局指出，2月13日開學後2周將恢復入校量測體溫措施。校園內公共空間、教室等設施將會進行清消，若開學後學校需要大量快篩，可向教育局索取。

陳素慧表示，由於中央防疫政策鬆綁，各校已於上學期取消學生入校量體溫的措施。考量到寒假適逢10天的農曆新年，學生即使返家，也可能往返南北，接觸人數也隨之攀升，已要求有在寒假期間辦理營隊或返校的學校，先行為學生量測體溫。

她指出，為避免開學後新冠肺炎疫情升溫，入校前量測體溫措施將延續至開學後2周，再視疫情走向做調整。量測體溫時發現學生發燒，將請健康中心利用耳溫槍再次確認，若確定發燒，校方將給予學生1劑快篩，讓其返家休息，也呼籲學生若身體不適應請假休息，並進行快篩。

陳素慧補充，因一般民眾會入校運動，各校開學前會針對1樓川堂、公共空間、遊具等設備進行大清消，學校教師及志工則會提前入班整理教室。至於防疫物資整備情形，目前各校備有快篩數量已達教育部規定，若開學期間需要大量快篩，學校亦可向教育局拿取。