北韓在昨晚夜間閱兵儀式中展示了其飛彈生產實力，秀出了比以往更多的洲際彈道飛彈（ICBM）系統，並暗示了一種新的固態燃料飛彈，長久以來被北韓視為一個關鍵目標，因為它發射前，不需要注入液態燃料的時間，使其搭載核彈頭的飛彈在軍事衝突中更難以被發現和摧毀。

據《路透社》（Reuters）9日報導 ，北韓在平壤舉行了備受矚目的閱兵儀式，以紀念北韓人民軍建軍75週年，國家領導人金正恩帶著他的女兒金朱愛一同出出席，而他的女兒被認為可能在這個世襲的獨裁政權中扮演未來的領導角色。

2023年2月8日，在北韓政府提供的這張照片中，北韓領導人金正恩與他的女兒金朱愛參加紀念北韓人民軍成立 75 週年的閱兵儀式。（美聯社）

路透社援引《朝中社》的報導說，洲際彈道飛彈顯示了北韓「最大」的核打擊能力，並補充說閱兵式上還有戰術核武，從北韓官媒體發佈的圖像顯示，北韓最大的洲際彈道飛彈「火星飛彈」（Hwasong-17）多達11枚，外界認為其射程可以搭載核彈頭打擊全世界每一個角落。

華府智庫「卡內基國際和平基金會」（Carnegie Endowment for International Peace）分析師潘達（Ankit Panda）在推特（Twitter）說：「這比我們以前在北韓閱兵式上看到的洲際彈道飛彈發射器加起來還要多。」

他補充說，如果這些洲際彈道飛彈配備了多枚彈頭，那麼這個數字可能足以讓美國現有的飛彈防禦系統飽和。北韓不顧聯合國安理會的決議和制裁，大力推進其彈道飛彈計劃，發射更大、更先進的飛彈。

南韓首爾梨花大學埃斯利教授（Leif-Eric Easley）說：「這一次，金正恩讓北韓不斷擴大的戰術和遠程飛彈部隊，讓自己說話，」

「平壤想在國際上發出的信息，展示其威懾和脅迫的能力，很可能會以固態燃料飛彈試驗和引爆小型核武的形式出現。」

跟隨在火星飛彈之後，一些分析家認為這可能是一個新的固體燃料洲際彈道飛彈的原型或模擬，裝在發射筒之中。潘達表示，這些裝在發射筒內的洲際彈道飛彈似乎與2017年閱兵式上展示的不同。該國最大的彈道飛彈大多使用液體燃料，這將使得它們在發射場上注入推進劑，這是一個耗時的過程。

開發固態燃料洲際彈道飛彈，長久以來為北韓的一個關鍵目標，因為它可以使其搭載核彈頭的飛彈在衝突中更難以被發現和摧毀，目前尚不清楚這枚疑似新型飛彈，距離實際測試還有多遙遠。