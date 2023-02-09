馬公市長黃健忠為推動「智慧馬公」科技系統的相關建置規畫，特地邀請晧揚環境科技、宇鴻系統科技、台灣國際開發及中華系統整合等公司，到馬公市公所針對「智慧城市」進行簡報，初步將以「智慧垃圾桶、智慧停車、智慧手環、智慧燈桿」作為未來馬公市科技治理的新力量。

黃健忠表示，透過公私協力來規劃智慧垃圾桶及智慧停車，能讓市民藉由數位科技的新技術，更加方便尋找到停車位，更可建立使用者付費的概念，同時也符合財稅正義方向，讓市民享有更加便利的付費服務機制。智慧垃圾桶的推廣，能夠幫助推動垃圾減量，解決垃圾清運問題，讓馬公更加乾淨、環保。

黃健忠認為，智慧手環結合長照及社福系統，隨時幫助市公所及家屬追蹤年長者、身心障礙者或關懷對象的健康狀態同樣值得發展；而智慧燈桿則是結合太陽能、照明、監控、電子看板，甚至電動車的充電樁等服務項目及管理，不只能夠改善治安，更能夠透過智慧控制系統達到節能目的。

黃健忠指出，這四大方向都是讓馬公邁向智慧城市的重要項目，市公所未來會積極推動，並結合民間力量一起打造未來，讓馬公成為全國獨一無二的海洋智慧城市不會只是願景，而是馬公市公所同仁一起努力的現在進行式。