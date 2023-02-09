主場面對衛冕軍勇士的比賽，哈特（Josh Hart）原本將代表拓荒者先發上陣，不過他在賽前得知自己遭交易至尼克，讓拓荒者隊友感到十分訝異，同樣大感震驚的還有另一頭的布朗生，一聽到即將與哈特成為隊友時，布朗生甚至浮誇地張開大嘴，擺出一副不敢置信的表情。

Blazers finding out Josh Hart got traded



(h/t @ajw_sports) pic.twitter.com/0vKibBCzVq — NBACentral (@TheNBACentral) February 9, 2023

拓荒者送哈特到尼克，換來了雷迪許（Cameron Reddish）、米凱盧克（Svi Mykhailiuk）、阿西迪亞卡諾及一枚受保護的2023年首輪籤，《ESPN》知名記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）補充，如果這支籤最終未能進入樂透區（前1-14順位），則將變成未來4支二輪籤。以尼克目前戰績來看，這支籤形成4枚二輪的機率很高。

有趣的一幕是，當知道自己遭交易而被移出先發名單後，哈特也向老大哥利拉德（Damian Lillard）給予擁抱，後者的表情同樣大為震驚，拓荒者全隊甚至同時圍著一支手機，似乎想確認哈特是否真的被交易出去，最終離開的僅有哈特一人。相較之下，今日抽空參與大學球衣退休儀式的布朗生則是又驚又喜，他將與哈特再一次成為隊友，過去他們倆在曾一同效力維拉諾瓦大學，還曾經幫助球隊奪下NCAA冠軍。

Jalen Brunson found out he was reuniting with Villanova teammate Josh Hart moments after his college jersey was retired 💙



(via @Capj1344) pic.twitter.com/Qz0qvR3Z1s — ESPN (@espn) February 9, 2023

Toda trade deadline chega a hora de lembrar de quando Harrison Barnes foi trocado literalmente durante um jogo.



Será que isso se repete hoje?



Wolves e Jazz se enfrentam, e pode acontecer um negócio envolvendo as duas equipes. 🧐pic.twitter.com/WBiRRDt733 — Matchup Brasil - NBA 🇧🇷 (@MatchupBR) February 9, 2023

哈特在比賽開始之前遭到交易，但國王小前鋒哈里生巴恩斯（Harrison Barnes）與獨行俠分手則是非常尷尬，2019年2月7日，當時獨行俠正在主場迎戰黃蜂，賽中卻突然傳來哈里生巴恩斯遭到交易的消息，已經打了三節的他最終只能留在板凳席上，鏡頭不斷拍向哈里生巴恩斯的落寞神情。