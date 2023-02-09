國民黨主席朱立倫9日上午參加新竹市黨部新任主委李縉穎的布達典禮，朱立倫致詞時表示，國民黨一定要走對的路、提對的人，在國際上則要獲得歐美日認同，兩岸透過和平對話交流，取代對抗交惡，讓民眾過安定、和平繁榮的好日子。

今是李縉穎布達典禮，高虹安走進會場一一向眾人打招呼，高虹安坐在主桌與朱立倫、李縉穎、議長許修睿等人熱切交談，但面對媒體提問一語不發。

朱立倫在致詞時，首先感謝同黨同志，在國民黨最辛苦困難時刻仍團結，他說民進黨無所不用其極，沒收追殺打壓所有黨產，國民黨現在只要有任何一塊錢，都被民進黨告到底，這是民主政治極難想像之事。

朱立倫也說，國民黨沒有像民進黨無窮無盡的執政資源，有的是一條團結、為台灣土地打拼、為中華民國努力的心，這就是國民黨共同堅持的目標，感謝同志不離不棄，在最艱難的的時候為國民黨打拼。

朱立倫指出，國民黨一定要走對的路、提對的人，要能夠團結努力，共同為台灣打拼，才能團結勝選，走對的路就是真正愛台灣，為土地打拼，為百姓拼好日子，腳踏實地為民眾解決問題，為土地所有民眾打拼，這才是真正愛台灣，真正正確的路。

朱也說，在國際上，一定要獲得美國、日本、歐洲每個國家的認同，跟民主國家站在一起，更重要的，希望兩岸和平，透過對話交流，取代對抗交惡，才能讓民眾過安定、和平繁榮的好日子，這就是國民黨堅持走對的路。

朱立倫表示，副主席夏立言現在正在大陸訪問，原則就是能代表農漁民各產業，解決問題，透過交流對話，代表團主要目標就是兩岸和平，讓大家過安定日子，除了夏之外，國際部主任黃介正現在正在美國，訪問國會重要智庫，海外部主任陳以信這周日也將拜訪日本國會重要盟友，秉持決心與世界交朋友，讓兩岸安定和諧。

朱立倫也強調，國民黨推出的候選人，一定是中道理性、穩健務實，實實在在做事，也會團結努力結合非綠朋友，共同為台灣打拼。朱立倫也感謝高虹安到場，他說一方面道賀新年，一方面就是新竹市更好，市政順利，讓市民過好日子，團結非綠朋友，共同為台灣打拼。

朱立倫說，這次竹市派任李縉穎，是最年輕的主委，對他有很大期待，也讓他「壓力很大」，苗栗也同樣派任年輕主委，盼讓年輕世代一步一腳印，也能夠為黨、和地方打拼。

李縉穎則說，上任1個多月來，積極走訪黨籍議員，深入基層幹部家訪，發現黨員對黨務有殷切期盼，但仍對藍營沒有放棄，對國民黨懷抱熱情，他說會把基層聲音銘記在心，當作推動打霧方針，也承諾會努力推動黨務，盼藍營在竹市能愈來愈強。