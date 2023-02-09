逾160年歷史的北市「艋舺助順將軍廟」(晉德宮)」第4期修復開工，將進行為期1年半、耗資1800萬元的修復工程。北市文化局表示，工程將補強結構並修復鐘鼓樓、廂房、聯絡廊道等，以及交趾陶、彩繪裝飾工藝，展現對場作廟宇的特色，也讓民眾感受艋舺傳統信仰的風華。

北市艋舺助順將軍廟第四期修復工程8日動工。（北市文化局提供／張芷瑜台北傳真）

艋舺助順將軍廟創建於清同治元年（西元1862年），並於日治大正八年（西元1919年），購地重新改築，廟宇主祀助順將軍，是艋舺地區重要信仰中心之一，助順將軍信仰在台最早源於清乾隆年間，且調查文獻顯示於國內僅見於艋舺、淡水及五股三地，相當獨特。

文化局說明，本次工程將進行結構補強、牆面、二丁掛、聯絡廊道、鐘鼓樓、廂房修復等，同時修復內部交趾陶、彩繪等建築裝飾工藝，也包含台灣北部重要彩繪匠師許連成師傅的門神彩繪作品，除維護古蹟建物安全，也將完整保留台北少見的對場作建築風格，讓民眾感受艋舺傳統信仰的歷史風華。

文化局表示，直轄市定古蹟艋舺助順將軍廟是北市少有的對場作廟宇之一，建造時聘請大木名匠陳應彬的徒弟陳田與泉州名匠王維允對場建造，以中軸線為界，分別建造廟宇的虎邊與龍邊，形成兩側用料、雕工造型、裝飾各異其趣，在單棟廟宇展現不同流派風格的建築樣貌。

文化局自2014年至今已陸續補助2300餘萬元，並協助申請文化部補助經費，2020年更因補助經費提高，鼓勵廟方進行第4期修復工程，也與助順將軍廟管理委員會協調，使修復建物依據調查研究回復原有外觀，盡量維持建物舊有材料，並納入未來祭祀動線、寺廟使用需求等，保存廟宇迷人建築風華。

文化局也說，萬華區目前已有34處文化資產，其中市定古蹟共18處，這些建築承載著幾世代人的信仰、生活記憶與在地文化風貌，隨疫情趨緩，觀光活動增溫，期待未來艋舺助順將軍廟修復完成後，可讓前來的民眾欣賞廟宇的建築藝術，也能了解其背後傳承的傳統信仰文化與在地生活記憶。