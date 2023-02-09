【全程影音】侯家軍轉任蔣家軍！北市3副發言人全新亮相 外型搶眼年紀最小僅24歲

台北市政府昨天公布3名副發言人，分別為30歲的資深媒體人徐政璿、27歲的新北市政府前發言人蔡畹鎣、以及24歲的國民黨青年團前執行長蕭羽耘，3人今天首度對外亮相，外型亮眼的蔡畹鎣被問到是否單身時，她笑答以市政發言為主，「不問私人問題」。

徐政璿曾在媒體、產業界任職，不過市府新聞稿稱年僅30歲的徐為「資深媒體人」，引發網友熱議，徐回應，過去主要經歷都在媒體業，後來短暫待過企業，希望結合媒體及產業界服務的經驗，結合不同領域的經驗，投入公共服務、協助市長推動市政，對於網友意見，「尊重大家的看法」。

徐政璿說明，3人分工會以市政議題對外發言為主，也會協助市長行程規畫及媒體事務相關的協助。

台北市議員黃瀞瑩曾以26歲成為最年輕副發言人，24歲的蕭羽耘如今成為北市府史上最年輕副發言人。

蕭羽耘說，感謝市長蔣萬安及市府團隊給她機會，年輕是機會沒錯，但應以更謹慎、謙卑心情向前輩們學習。

對於蔡畹鎣從「侯家軍」轉戰為「蔣家軍」，蔡表示，雙北本就是共同生活圈，相信兩市共融、共好，一直是兩位首長及市民共同期待與目標，她將會延續過去在新北市所學經驗，帶到台北市繼續為市民服務。

她強調不只是自己，還有許多前輩、首長過去都有在兩個城市服務的經驗，也相信未來還有很多合作經驗，也期待能再見到新北市長侯友宜，未來希望用輕鬆有趣的方式行銷市政。

至於學習的對象，她說，所有前輩們都會互相學習，相信他們會走出自己的風格。媒體追問是否單身時，蔡畹鎣則笑答，以市政發言為主，「不問私人問題」。

針對未來是否有可能投入市議員選戰，徐政璿表示，目前並無其他規畫，將全力協助市長推動市政，蕭羽耘也說，將專心做好市政工作。

曾投入新北市議員初選的蔡畹鎣回應，相信未來大家一定有考量，但目前最重要的是把該做的事情做好，目前無其他規畫的打算。