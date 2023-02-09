隨著大陸國內的各式文具價格越來越貴，也衍生出一種「文具貴族」的社會現象。標榜各種動漫聯名款的文具商品成為市場上最受歡迎的品項，比如一枝與迪士尼白雪公主聯名款的自動鉛筆售價，甚至可達到69元（人民幣，下同，約303元台幣）。

界面新聞「驚蟄研究所」文章指出，從高顏值包裝的筆記本，到知名動漫IP的聯名款中性筆，這些動輒標價數十元，甚至上百元的高檔文具，已經超出了大多數消費者對文具價格的認知。而在一些大型商場裡，還有更加高端的精品文具店，向年輕消費者售賣著堪比禮品的文具套裝。

文章稱，從去年秋季開學時就有大陸消費者反映文具高端化的現象。當時許多家長在陪同孩子選購文具時發現，進口品牌和聯名款成了文具店裡長期占據熱門銷售排行榜。這些產品大多有著花哨的裝飾圖案，特別是與知名動漫IP聯名打造的定制款文具盒、中性筆等，不但在產品外觀上印有動漫IP中的角色形象，甚至還有精美的獨立外包裝。

不過，視覺上升級後，高端文具的價格也水漲船高。驚蟄研究所發現，市面上普通款文具盒的售價通常在20元左右，但如果是印有動漫IP圖案的「超人力霸王聯名款」、「海賊王聯名款」產品，售價則能夠達到40元到60元之間，是普通款的兩倍以上。

作為消耗品的各種筆，也因為進口品牌、限量、聯名款等因素實現價格翻倍。在網路上，航海王unique黑金系列中性筆，就曾因為高達55元的售價登上微博熱搜。而在自動鉛筆品類中，哈利·波特聯名款的4支裝自動鉛筆標價為88元，單支迪士尼白雪公主聯名款自動鉛筆的售價竟然能夠達到69元，足見IP聯名文具的超高溢價。

企查查資料顯示，截至2022年8月30日，大陸現存文具相關企業超過711萬家，僅2022年上半年新增企業數量就已達到139.9萬家。此外，過去10年間大陸文具相關企業註冊量還在加速增長。2017年到2021年，大陸文具領域新增企業數量的同比增速分別為17.94％、27.06％、77.69％、38.91％和66.57％。

不過，文章也提醒，面對有限的市場分額和日益加劇的行業競爭，通過高端化策略提高品牌溢價、提升產品毛利，成為大陸國產文具品牌尋求業績增長的新方向。在消費升級的大趨勢下，文具的高端化無可厚非。只是大陸國產文具品牌們或許還需要重新找准目標，噱頭和賣點或許能夠獲得短期的產品溢價，但真正能夠被用戶記住的，永遠是經久不衰的產品體驗。