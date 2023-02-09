蔡英文總統今天表示，去年臺灣的國民捐血率達到8.08％，是近10年來最高，也是世界第一。在疫情之下，這份成果更是不簡單。優質、安全及穩定的血液供應，是醫療體系運作的重要後盾，呼籲更多國人一起捲起袖子，加入捐血的行列，一起支持醫療量能。

蔡英文總統今天上午接見「110年度績優捐血人代表」致詞時感謝績優捐血人長期透過捐血，幫助需要被幫助的人，也鼓勵身邊的親朋好友，一起加入捐血行善的行列。

她提到，趙政忠不僅積極鼓勵朋友和周遭的人捐血，更是「熱血里長」，號召志工舉辦共餐食堂和成立愛心冰箱，關懷社區長輩及弱勢朋友；黃寶慧因為家人曾經受到捐血人的幫助，自己也成為捐血人，並且透過分享，讓更多朋友看見捐血的好處，一起投入捐血行動。

謝振興及林雀薇，除了捐血超過30年，更是長期投入捐血中心的工作，服務和關懷許多熱心捐血人。蔡英文指出，現場的每一位都有各自投入捐血的故事，因為大家的努力，為社會創造許多「善的循環」，也帶來許多的溫暖。蔡英文感謝台灣血液基金會董事長侯勝茂及基金會夥伴，運用創新多元的方式，來推廣捐血活動。

她強調，去年臺灣的國民捐血率達到8.08％，是近10年來最高，也是世界第一。這是全體熱心捐血人及夥伴共同努力的成果，尤其在疫情之下，這份成果更是不簡單。優質、安全、穩定的血液供應，是醫療體系運作的重要後盾。她也呼籲更多國人一起捲起袖子，加入捐血的行列，一起來支持醫療量能。