土耳其南部6日發生芮氏規模7.8淺層地震，造成多處建築物倒塌，隨著餘震不斷來襲災情擴大，死亡人數也持續飆升，災情相當嚴重，高市議長康裕成與高市議會民進黨團號召議員研究費一日捐，共32人響應、募得20萬元款項，將援助土耳其救災及重建。

高市議會民進黨團總召江瑞鴻表示，土耳其大地震導致許多房屋倒塌，人民嚴重傷亡，且當地氣溫低，救災工作執行實屬不易，因此，號召民進黨團議員捐出議員1日研究費薪水，希望集結大家的愛心，共同為土耳其震災盡一份心力。

高市議會民進黨團幹事長林智鴻指出，台灣人民都非常關注土耳其災情，集合捐款及物資資源，並為土耳其震災集氣祈禱。而此次民進黨團議員捐1日研究費，共有32位議員慷慨解囊，特別感謝康裕成響應外，還補足善款總額，共募得20萬元款項，希望協助震災救援。

高市議會民進黨團書記長湯詠瑜提到，當年台灣發生921大地震時，土耳其救援協會來台協助各項救災工作，令許多台灣人民記憶深刻，如今土耳其發生嚴重地震災害，無論捐款或物資協助，只要在能力允許範圍，台灣人民也希望盡一份心力，協助國際好友度過震災難關。