前屏東縣長潘孟安今《紅色鋼鐵人：潘孟安》新書發表會；哥倆好的副總統賴清德今出席致詞時打趣說，紅色鋼鐵人跟電影《鋼鐵人》不同的是，裡面沒有女主角，也是潘孟安未來要加強的；他還請台下知名導演吳念真，如果把女主角這部分補上來，可以拍成電影，絕對會是賣座電影、票房保證，鐵定比《海角七號》更轟動。

潘孟安今新書發表會，來了不少好朋友，導演吳念真指詞指出，他以前都說政治人物的書都不要看，都是幕僚寫的，且都是寫自己好處，我跟潘孟安一點都不熟，但是這本書可以看；潘最大貢獻是讓大家認識屏東，以前國境之南大家都只知道墾丁。潘改變台灣對屏東的印象，值得欽佩是領導力、想像力、執行力。

賴清德致詞則說，他期待今天已經很久，潘孟安竟然能請到吳導，後來他想，是不是最近對孟安不好，竟然給他安排在吳導後面講話。

賴說，他進立院時他是幹事長，潘是新科委員，看到潘名字覺得口氣好大，帥氣指數堪比「潘安」，但後來發現，潘其實有很多層面。從立院共事至今，「紅色鋼鐵人很適合他」，潘的筋骨、意志力是鋼鐵打造，心是紅的，溫和、溫柔的，充分感受潘有鋼鐵意志、溫暖的心。

他說，潘必須面對前面嚴厲落山風、後面車城土地公，還有父成龍的心及母親親綿延的愛；他可以面對落山風、種洋蔥，到危機四伏的大陸大江南北，還可到天寒地凍的西伯利亞，成就鋼鐵人的意志力。

他還透露，當幹事長時，黨團記者室借最多是潘孟安，當時想，為什麼有那麼多記者會可以開？每次開都不是自己一人，都是屏東來的農漁民、弱勢；後來有一次立院政黨輪替，馬前總統尚未上任油電雙漲，當時經濟部長尹啟銘來經濟委員備詢，被潘孟安結合國民黨立委，把尹趕出去。

賴清德說，潘若到內閣，是很能發揮，「但是他一句話，我需要幫忙，所以他不去」。紅色鋼鐵人非潘孟安莫屬。

潘孟安致詞稱賴清德「情同手足、義兄義弟」，他說，賴清德是台灣礦工年代的礦工之子，他是台灣魚販之子，感謝賴幫他詮釋紅色鋼鐵人，每一個人都是螺絲釘，他們既是螺絲釘，也是栓螺絲釘的人。而賴副總統是醫者仁心，未來要醫國，期待賴未來是鎖國家螺絲釘的人。