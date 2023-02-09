此次人力精簡約占迪士尼全球員工數的3.6％。受此影響，該公司周三盤後股價上漲4.7％。

重整規劃旨在撙節成本，並承諾恢復股東股利發放，也為要平息來自Nelson Peltz等激進投資者對迪士尼在串流投資太多的批評。不過伊格在法說會上向記者表示，串流仍然是迪士尼的優先任務。

迪士尼將業務整頓為三大部門，分別是負責電影、電視和串流的娛樂事業、聚焦ESPN的運動事業、迪士尼主題樂園與產品。