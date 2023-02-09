香港信報報導，深成指開低走高，最多跌41點或0.35％，最低至11,811點，最多漲116點或0.98％，最高至11,969點，半日收盤報11,955點，漲102點或0.86％，成交額為3,196.3億元。

滬深300指數半日收報4,106點，漲30點或0.75％，創業板指數收報2,545點，漲19點或0.78％。

各類股普遍走高，釀酒股漲逾2％，鋼鐵、金融、房地產、化工、水泥、有色金屬股靠穩，石油、電力、煤炭股偏軟。

滬指收跌22點 終止連升兩日
滬指早盤跌12點 深成指跌77點
港股強漲重上22000點大關 虎年累跌1758點
#多跌 #日收盤 #額為 #收報 #深成指