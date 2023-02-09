大陸股市9日半日上漲。上證指數盤中最多跌6點或0.2％，最低至3,225點後轉漲，最多漲28點或0.87％，最高至3,260點，半日收盤報3,252點，漲19點或0.62％，成交額為人民幣（下同）1,970.4億元。