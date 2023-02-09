香港信報報導，深成指開低走高，最多跌41點或0.35％，最低至11,811點，最多漲116點或0.98％，最高至11,969點，半日收盤報11,955點，漲102點或0.86％，成交額為3,196.3億元。
滬深300指數半日收報4,106點，漲30點或0.75％，創業板指數收報2,545點，漲19點或0.78％。
各類股普遍走高，釀酒股漲逾2％，鋼鐵、金融、房地產、化工、水泥、有色金屬股靠穩，石油、電力、煤炭股偏軟。
大陸股市9日半日上漲。上證指數盤中最多跌6點或0.2％，最低至3,225點後轉漲，最多漲28點或0.87％，最高至3,260點，半日收盤報3,252點，漲19點或0.62％，成交額為人民幣（下同）1,970.4億元。
香港信報報導，深成指開低走高，最多跌41點或0.35％，最低至11,811點，最多漲116點或0.98％，最高至11,969點，半日收盤報11,955點，漲102點或0.86％，成交額為3,196.3億元。
滬深300指數半日收報4,106點，漲30點或0.75％，創業板指數收報2,545點，漲19點或0.78％。
各類股普遍走高，釀酒股漲逾2％，鋼鐵、金融、房地產、化工、水泥、有色金屬股靠穩，石油、電力、煤炭股偏軟。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。