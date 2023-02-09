台南市長黃偉哲。（黃婉婷攝）

行政院今日舉行周四例行院會，六都首長中，台中市長盧秀燕、台南市長黃偉哲及高雄市長陳其邁親自出席，其他三都皆派副市長代表。會後盧秀燕透露，她特別送正副院長台中捷運綠線特製限量卡，期盼第2條捷運藍線、捷運綠線延伸計畫能夠盡快通過中央核定。

六都首長上周全數親自參加行政院會，盧秀燕、黃偉哲、陳其邁持續親自出席，台北市長蔣萬安派副市長李四川，新北市長侯友宜派副市長朱惕之，桃園市長張善政派副市長蘇俊賓出席，會中眾人皆支持振興條例相關計畫，也有提出建議。

盧秀燕表示，專程北上參與院會，主要是希望中央成全台中第二條捷運藍線，而捷運綠線向北延伸到大坑、向南延伸到彰化，也求中央早日核定。而全台最大的台中國際會展中心原先編列42億經費，如今因成本上漲可能無法開標，因此也請求中央多給點錢，以利早日發包動工。

盧秀燕說，今日會議氣氛非常好，陳院長非常有耐心，是個願意傾聽的人，雖然會上發言內容很熱烈，相關建設也很重大、繁複，但對方很有耐心傾聽，他的強項跟特質。會後她也單獨拜訪鄭副院長協助上述議題，對方過去在桃園主政過，對相關內容都很清楚，也爽快允諾會協助。

同樣與會的黃偉哲表則為疫後中小企業、微型企業請命，因為這群人多半沒有稅籍和商業登記，貸款時常常求救無門，而銀行又在雨天收傘，導致生計受影響，期許政院在疫後振興和特別條例上，必須要讓民眾看得到吃得到，如市場攤商的振興，陳建仁聽取後也立即指示相關部會處理。