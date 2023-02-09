物價飆漲但薪水卻不動，讓民眾叫苦連天，生活開銷大到無法存錢，《科技紫微網》運勢專欄指出，金牛座、巨蟹座、處女座、摩羯座、天蠍座會訂定存錢目標，謹慎用錢，避免不必要的開銷，讓積蓄不斷增加。

▍金牛座：省錢、存錢雙管齊下

金牛座一向務實，對金錢十分看重的他們，若銀行裡沒有一定金額的積蓄，心裡就不會感到踏實，他們喜歡為自己訂立存錢目標，為了達成而賣力賺錢、努力存錢，因此當看到他們用錢不夠大方誤以為窮時，私底下他們可是小富婆、小富翁。

▍巨蟹座：努力賺錢、謹慎花錢。

沒安全感的巨蟹座，喊窮不是喊著好玩，而是真心覺得不夠富裕，只要他們沒達成內心的門檻，就無法放過自己，必須不斷鞭策自己繼續努力賺錢、謹慎花錢，他們之所以會這樣，是為了給在乎的另一半、深愛的家人，一份幸福美好的生活。

▍處女座：殺價成癮、存錢成精

處女座只要錢一有進帳，就會分到不同戶頭，自然也就存得到錢，他們特別厲害的是，很計較「錢一定要花在刀口上」，且殺價功力非常厲害，會把挑剔的天性發揮得淋漓盡致，會說到賣家都開始懷疑自己的商品，不得不降價出售。

▍摩羯座：善用規劃、活用軟體

永遠把計畫擺第一的摩羯座，不但是工作狂，對於支出開銷也相當有自制力，他們能客觀列出薪資與開支細項，訂出完整的存錢計畫，然後找一套功能強大記帳軟體，讓每一筆進帳和開銷一清二楚，一旦有超出計畫以外的開銷，便會再三檢討與調整，可說是存錢狂人。

▍天蠍座：穩定投資、保守為王

天蠍座的金錢慾望旺盛，他們渴望有錢有權，但又不想讓大家看透企圖心，偏好以基金、保險的方式，長期下來便能積攢一些錢財，由於這種保守投資方式不會有太大的起伏，表面看不出變化的天蠍座，私底下安心儲蓄、默默投資，早已獲得好幾桶金。