民進黨中執會昨通過「為針對學倫問題討論本黨機制案」，未來爭取民進黨提名的總統、立委等參選人都要簽切結保證，嚴格規範學位論文不得造假，但制度不溯既往。國民黨立委鄭麗文今揶揄蔡總統稱「蔡EE：好險我沒要選了」。

鄭麗文表示，前新竹市長林智堅傳出論文抄襲時，民進黨是非不分全黨挺一人，一心只想力保林；林的指導教授陳明通在立法院被問到林論文抄襲爭議時，還硬拗「陳局長不回答陳教授的問題」？但後來還是用陳局長身分稱林案是冤案。

鄭麗文說，更離譜的是，當初還有民進黨立委提案修「公職人員選舉罷免法」，要將選舉公報上學歷欄拿掉，此地無銀三百兩，這就是民進黨的檢討；而當時這些全黨瞎挺一人的民進黨立委、總統，2024年會不會先道歉再來參選？

鄭麗文質疑，現在教育部跟台大都認證林智堅是「抄人」，但林、陳明通、蔡英文、副總統陳建仁卻至今都沒有道歉，民進黨難道真以為繼續裝傻，一切通通會沒事？時間久了百姓就會忘記？

鄭麗文表示，如今民進黨中執會通過「為針對學倫問題討論本黨機制案」，稱對違反者會嚴厲處分，但台南市正副議長邱莉莉、林志展涉賄，民進黨也只處分停權3年而已，外界如何奢望學位問題民進黨能有多嚴厲處分？

鄭麗文批評，民進黨總是把所有政策說的冠冕堂皇，但實際上又做的亂七八糟，而抄襲的事情鬧得沸沸揚揚，蔡英文總統也看起來不痛不癢，心裡一點緊張的感覺都沒有，難怪會有網友說「EE：還好我的論文只是找不到而已」。