常常有許多勞工因為工資給付日等相關問題，與雇主不愉快，甚至鬧上勞資爭議、法院，勞動部今天明定，規範勞雇雙方約定工資給付次數，不得低於每一個月給付1次，今年目標為250以上企業應在屆滿後10日內給付，並把2026年目標為僱用勞工100人以上的事業單位於工資計算週期屆滿後5日內給付工資、僱用勞工99人以下事業單位應在7日內給付工資。

依勞動部公布的「勞雇雙方約定工資給付日及工資給付指導原則」要求，勞雇雙方約定之工資給付日如逾工資計算週期屆滿後15日，地方主管機關應立即輔導事業單位調整；地方主管機關並應依據期程表，輔導事業單位逐年向前調整工資給付日。

指導原則也規定，延時工資（加班費）及假日出勤加倍工資未另約定給付日者，應於最近之工資給付日或併當月份工資發給；另有約定工資給付日或工資計算週期者，仍不得低於每一個月給付1次，至遲亦應於計算週期屆滿後15日內給付。

指導原則提及，勞雇雙方另有約定按季、半年或年結算並給付特定獎金者，給付日期仍應有合理約定；工資給付日如遇假日，雇主可提前發放，至遲亦應於原約定工資給付日發給，不得逕自延後給付。

勞動部強調，本指導原則並非法令的強制規定，為以行政指導方式，透過地方主管機關柔性輔導，鼓勵事業單位依期程表向前推進，並未訂定罰則。整個規劃期程，以4年時間漸進推動，且各階段目標間保留緩衝年度，讓事業單位有配合調整薪資作業流程及財務狀況空間；此外，並依事業單位規模大小分訂目標，減少小微型企業配合調整之難度，希望讓所有事業單位都可以一步一步的跟上，共同維護勞工受領工資權益。