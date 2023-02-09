2月13日是開學日！台中市全市427所公私立高中以下學校及市立幼兒園，在市府教育局、環保局及各區清潔隊合作下，1月底啟動校園室外公共區域大清消作業。教育局指出，全市預計於12日全數完成，各級學校同時加強各項開學防疫工作整備，提供安全校園環境，讓師生安心開學。

教育局、環保局及各區清潔隊合作下，於1月底起啟動校園室外公共區域大清消作業。(台中市政府提供／陳世宗台中傳真)

教育局長蔣偉民說，考量春節過後國內疫情可能升溫，市府超前部署，在學校放寒假前，即與環保局、各區清潔隊討論規畫好，自農曆春節連續假期結束後，由各區清潔隊到校協助各校校園公共區域清潔消毒作業，同時各級學校也召開校內防疫會議，盤點防疫物資，並利用多元管道加強宣導家長開學後防疫注意事項。

開學後師生用午餐仍需使用隔板。(台中市政府提供／陳世宗台中傳真)

教育局指出，市長盧秀燕非常重視校園師生健康，指示開學後應持續落實每日至少1次體溫量測，定期進行環境清潔及消毒；師生用午餐需使用隔板，除用餐、飲水外，於室內空間應全程佩戴口罩；如發生確診個案，應進行環境清消、發放快篩試劑、通報等機制，避免校園衍生群聚。

開學後將宣導學生要勤洗手。(台中市政府提供／陳世宗台中傳真)

教育局表示，中央流行疫情指揮中心，雖自2月7日起取消自主防疫者，於自主防疫期間外出須有2日內快篩陰性結果的規範，改為如出現症狀時，再使用家用快篩試劑篩檢，但為維護校園安全，教育局要求學校加強向親師生宣導，絕不能掉以輕心。

教育局強調，若有疑似症狀應儘速就醫，落實生病不上班、不上課；並提醒家長留意家中子女是否已完成中央建議COVID-19疫苗接種劑次，並可多利用衛生局提供「COVID-19疫苗接種院所資訊」，或「COVID-19疫苗接種院所地圖」就近接種，以獲得保護力，共同守護校園防疫安全。