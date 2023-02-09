P. LEAGUE+ 在9日公佈2022-23賽季Porsche 1月最有價值球員，桃園璞園領航猿的盧峻翔持續火燙手感，本月繳出平均21.4分為本土球員最高，另外還有4.6籃板、3.4助攻、1.6抄截，帶領桃園璞園領航猿1月拿下4勝1敗穩居聯盟前2，盧峻翔也獲選1月最有價值球員，成為聯盟史上首位蟬連單月最有價值球員的紀錄保持人。

盧峻翔在1月的5場比賽，上場時間33分50秒依舊為全隊最高，每場比賽得分皆來到雙位數、二分球命中率47.6%也相當夠水準，幫助桃園璞園領航猿連勝氣勢從12月延續到1月，創下聯盟球隊例行賽最多的10連勝紀錄，以及平紀錄的主場8連勝。個人優異表現加上球隊出色戰績相乘，讓盧峻翔在1月最有價值球員投票中，23張選票（包含2張球迷選票）獲得10張5分、以總分74分獲得1月最有價值球員的殊榮。

PLG本季持續邀請Porsche Taiwan冠名贊助2022-23賽季單月最有價值球員，單月最有價值球員除了可獲得Porsche x P. LEAGUE+ 特製獎盃外，更可獲得MVP專屬的 Porsche 深度體驗之旅，與 Porsche 一起感受夢想成真的喜悅！