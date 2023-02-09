近日土耳其發生規模7.8強震，造成萬餘人喪生。基隆市三沙灣有家麵線焿老闆8日晚間在臉書粉絲專頁表示，自9日到12日，店內長年做公益的「小費箱」所收的善款將全數捐助土耳其，救助大震災民。且老闆梁先生還先捐出1萬元，短短一個上午，就有近1萬元的善款投入。

基隆市三沙灣麵線焿梁老闆長年做公益，深獲老客人的信賴。（張志康攝）

梁老闆在基隆市三沙灣中船路上賣麵線焿已經20餘年了，從十餘年前，除了開店的時間外，就透過做回收，資助弱勢團體。只不過近年來回收愈來愈不好做，因此在前設置「小費箱」，定期將客人投入的款項，捐助給弱勢團體。

當然，梁老闆也會定期在臉書粉專上貼出捐款單據，讓許多熟客都很信任梁老闆的為人，也願意在飽腹之餘，順手做公益。梁老闆說，這十餘年下來，他共捐出150餘萬元，主要是捐給育幼院和啟智之家等單位。

日前土耳其發生芮氏規模7.8的大地震，梁老闆說，他從電視新聞上看到土耳其災民的處境，心有所感，8日晚間就在臉書貼出公告，自9日到12日這4天的「小費」將會捐給土耳其震災的災民。他呼籲民眾，可以不吃他賣的麵線焿或蚵仔煎，但請務必支持小費箱，為土耳其加油，他個人捐出1萬元拋磚引玉。

梁老闆9日也在攤位前貼出「為土耳其加油」的海報，不少上門用餐的客人，將身上的零錢投入小費箱，也有個年輕人特別騎機車過來，在小費箱裡投入了1000元。他說，他8日晚間看到梁老闆的善舉，心裡也想為土耳其震災做點事，就專程過來一趟盡點心力。