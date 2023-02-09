新北市三峽警分局察覺鶯歌區某建築工地出入複雜，埋伏觀察多日，發現裡面竟是天九牌職業賭場，昨（8）日傍晚警方持搜索票進入工地地下室，逮捕賭場負責人李姓男子及把風黃姓男子、16名賭客，查扣賭資53萬餘元、抽頭金15萬元，偵訊後賭場人員依賭博罪嫌送辦，賭客依社會秩序維護法裁罰後請回。

三峽分局鳳鳴派出所長呂勇穎日前深夜巡邏經過該處工地，發現夜間停工後，仍有不明人士進出地下室，人員有男有女，研判疑是賭場藏身在工地內。經向新北地院聲請搜索票獲准，昨晚由所長帶隊查緝，先控制負責通風報信的警衛後，一舉衝入地下室查緝。

警方在鶯歌區工地查獲職業賭場。（警方提供）

現場共查獲16名賭客，逮捕負責人46歲李男及把風46歲黃男，查扣賭資53萬餘元、抽頭金15萬元及天九牌賭具。

警方調查，賭場由李男主持，找來黃男當把風兼清注，賭客到警衛亭只要說出暗語「要找老闆」即可進入賭場，警衛也會用無線電通報。賭場經營約1個多月，尤其在農曆春節期間吸引遠從新竹、桃園及台北趕來的賭客。偵訊後，警方將李男、黃男依賭博罪嫌移送新北地檢署偵辦，賭客則裁罰後請回。