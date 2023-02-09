NHK今天報導，要求戴口罩一直是日本防控新冠疫情的舉措之一。隨著疫情好轉，日本政府啓動了協調工作，準備早的話3月15日之前就取消戴口罩的相關規定，將在室內外是否戴口罩交由民眾自行決定。

日本政府前不久決定，5月8日下調新冠感染在《感染症法》當中的防疫級別，將其歸入與季節性流感同等的第5類感染症。目前，有關規定建議民眾在室內原則上戴口罩，隨著新冠感染即將轉為第5類感染症，戴口罩的規定也有待鬆綁。

鑒於新冠新增感染病例在日本各地都呈現出減少趨勢，再加上5月8日的調整需要1個多月的時間進行宣傳和準備，日本政府啓動了協調工作，計劃早的話3月15日之前就將是否戴口罩完全交由民眾自行決定。

同時，日本厚生勞動省也準備為民眾提供一些參考資料，作為何時最好戴口罩的判斷依據。例如，老年人等感染新冠病毒後容易轉為重症，在前往人流量大的場所時，最好戴口罩以減少感染風險。