中華民國百貨零售企業協會第八屆第三次會員大會昨（8日）舉行，百貨協會歡迎新進團體會員新光三越百貨加入，會中表揚110年度優良從業人員，並針對消費爭議處理、淨零暨節能減碳兩大議題場進行專題演講。

百貨協會昨（8日）舉辦第八屆第三次會員大會。（百貨協會提供）

百貨協會徐雪芳理事長（右）頒獎予優秀從業人員。（百貨協會提供）

百貨協會徐雪芳理事長表示，歡迎新光三越百貨吳昕陽總經理率領的團隊加入。在過去3年疫情期間，百貨同業非常辛苦，百貨可以說都在抗「疫」和防「疫」，到現在總算度過、迎來春燕。據經濟部統計數據，2022年百貨零售產業成長15%，這個成績來自百貨從業人員在疫情期間推出新作法，運用數位和消費者反而有更密切的聯繫，再加上大眾期待解封的消費心理，創下成長佳績。

新光三越總經理吳昕陽率領團隊重返百貨協會。（百貨協會提供）

新光三越百貨吳昕陽總經理表示，睽違13年，考量過去3年百貨面臨有史以來最大的挑戰，在這段期間，新光三越在數位方面的投資、研究數據的整合、會員經營的心得都很願意和同業分享，所以再度加入百貨協會。他也分享日本作家村上春樹的一段話，「當暴風雨結束時，你不記得是如何經歷它、如何生存下來。但可以確定一件事，當你走出暴風雨時，將不再是當初走進去的那位」。