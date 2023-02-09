TOYOTA TV自2019年開播至今，除了持續開創豐富的節目主題外，也不斷與當紅藝人及網紅合作，為了慶祝200集的到來，特別攜手「嘻哈男神」瘦子E.SO與「饒舌暖男」HowZ，於今（9日）晚上8點在台北Pipe Live Music舉辦《TOYOTA TV 歡慶200演唱會》。

和泰汽車表示，《TOYOTA TV 歡慶200演唱會》預計帶來多首膾炙人口的好歌，節目將由屁孩Ryan及陳瑾湘Allyson擔綱主持，帶給大家最潮的嘻哈饒舌魅力，TOYOTA Taiwan FB亦將同步直播，只要來收看線上直播並參與留言互動，就有機會獲得專屬好禮與藝人簽名照。

TOYOTA TV為台灣第一個以汽車品牌投入直播的網路帶狀節目，內容包含新車開箱、線上音樂會、美食旅遊等多元題材，掌握新世代潮流脈動。去年創下平均同時在線人數逾萬人、平均觀看人數超過23萬的好成績，成功吸引年輕族群關注。

TOYOTA TV亦跳脫傳統新車上市之形式，邀請知名直播主解婕翎、藝人張立東、張文綺等，透過直播的趣味橋段與即時互動性，讓粉絲輕鬆了解TOYOTA車款的特色及魅力。其中由解婕翎與Andy老爹搭檔介紹的純電車bZ4X，創造最高同時在線2萬人的最佳表現；Town Ace新車開箱創意結合call-in環節，成功吸引近20名觀眾於直播過程中call-in下單購買，開創國內車壇的行銷新模式。

詳細活動資訊請鎖定TOYOTA官方社群平台：TOYOTA FB：https://www.facebook.com/TOYOTA.Taiwan。TOYOTA TV FB：https://www.facebook.com/ToyotaTV.tw。