地方盼望多年的淡北道路9日結標，雖有廠商領標，但最後無人投標，據悉，廠商認為標案價格過低，加上原物料上漲問題還沒解決，才會最後無人投標。新北市工務局表示，將檢討標案內容後，再重新上網。

為解決台二線常塞到爆的交通惡夢，新北市25年前開始規畫淡北道路，全長5.45公里，北起淡水區淡金路與中正東路口，南迄台北市北投大度路。

新北市工務局長祝惠美表示，市府持續拜會潛在廠商，廠商主要反映有缺工缺料情形持續，要在短期內找齊工班人力確實有困難，對於預算數仍有疑慮。

另外廠商對於施工動線受限，不利開展施工面，最後則是其中有一段需要使用到管冪工法，因為是非常專業的技術，要馬上找到專業工班，同樣也是比較困難。

祝惠美表示，針對廠商疑慮將檢視相關費用，會參考國道工程希望能夠提高利潤，另外施工動線也將協調捷運局將紅樹林停車場搭設便橋，最後專業工班部分也可以放寬讓業者延後尋找。