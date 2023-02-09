住展雜誌企研室經理成采錡表示，隨著年後新案陸續推出，市場將在指標新案進場，發揮集客效應下升溫，但人氣要成功轉換成買氣，仍需等到買賣間的價格角力賽拚出勝負。元月風向球六大構成項目呈現「一升、二平、三降」，之中新成屋戶數分數上升，待售建案個數、成交組數分數持平，預售屋推案量、來客組數、議價率分數下滑。

由於多數新案規畫年後再進場，去年12月的選後推案潮告一段落後，今年1月部分地區進入推案空窗，北台灣預售屋推案量僅約500多億元，較去年12月減少700多億元，月減幅56.9％。月新增供給減少下，1月線上待售的住宅建案維持在一千多個，變化不大。

1月住展風向球追蹤的指標建案平均成交組數約2.2戶／周，與去年12月（2.2戶／周）持平，日前持續有買方勇於出價，唯價位多低於賣方預期，未能促成交易，買賣雙方的價格認知差距尚未出現明顯縮小跡象。

風向球追蹤的指標案1月平均來客組數約17.6組／周，較去年12月（18.8組／周）減少1.2組／周，月減6.4％。儘管今年春節收假前夕，各接待中心來人量小增，北台灣整體房市仍因月初少有新建案公開拉抬人氣，月平均來人組數重回去年11月、地方選舉前水準。

成采錡表示，元月市況表現平平，觀察到部分買方將新建案價位作為是否結束觀望、出手購屋的參考，預期329檔期新案的定價策略，將決定線上建案銷況是先蹲後跳還是蹲到腳麻。