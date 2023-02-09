宏達電1月發表新款旗艦一體機VIVE XR Elite，黃昭穎透露，不僅是台灣市場，美國也是很重要的市場，現在看到包括台灣和美國許多州的預購都比以前好，且通路、內容軟體開發商都非常期待，整體預購成績比上一代vive Focus好許多。

黃昭穎進一步點出，今年看到全球電信商都加入元宇宙是一個正向的趨勢，與宏達電合作的電信商包括美國、歐洲等地都有，預估今年在元宇宙的進展很大一部分會來自電信商。

談到智慧型手機業務，黃昭穎表示，宏達電預計第二季就會發表新手機，會以健全元宇宙整個應用方式出發，讓消費者有更好的體驗，且會走相對高階的市場定位。

宏達電VIVE XR Elite支援PC VR，搭配VIVE Streaming功能，可透過USB-C串流線或Wi-Fi/Wi-Fi 6E輕鬆連接至電腦，發揮頂尖效能，享受低延遲且高擬真的VIVEPORT和Steam的PCVR內容。在使用者介面上，宏達電融合自身引以為豪的軟硬體創新優勢，使用戶能夠透過VIVERSE直接進入XR，宏達電正與不同領域的技術和內容創作夥伴攜手合作，將開放、可互動和富有想像力的VIVERSE願景變為現實。