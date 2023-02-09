嘉義縣環保局新任局長張輝川今天上任，由縣長翁章梁布達，期勉他要讓嘉義縣的循環經濟、節能減碳更加成長，使嘉義縣的環保政策成為全台亮點。張輝川也提出推進節能減碳、妥善處理廢棄物、友善環保、AI智能系統監測等4大大面向。

嘉義縣長翁章梁布達新任環保局長張輝川就任。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

翁章梁表示，前局長張根穆榮升中央後，希望能密切與嘉義縣政府合作，為節能減碳政策再盡心力，也期許新局長張輝川能以過去在環保署擔任督察大隊長的經驗，輔以前局長打下的基礎，讓嘉義縣的循環經濟，節能減碳更加成長，使嘉義縣的環保政策成為全台亮點。

張輝川說，嘉義縣環保局的運作十分穩健，將會進一步研擬沼渣沼液的再利用、沼氣發電的相關措施，上任後有4大面向包括節能減碳、妥善處理廢棄物、友善環保、AI智能系統監測持續精進。

嘉義縣環保局長張輝川上任，與縣府團隊合照。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

縣府表示，張輝川是成大環工所碩士畢業，高考及格，擔任環保署南區督察大隊長期間辦理過多起重大環保犯罪案件，實務與理論兼備，翁章梁因此向環保署長張子敬借將，希望他用中央經驗，讓地方的環保更上一層樓。