2022年美國積極升息，基準利率逼近5％之後，美國公債、投資等級債券投資機會已浮現。新光金控旗下元富證券率先發行美債ETF權證，9日掛牌的8檔權證，標的創新連結美債兩倍槓桿ETF與反向ETF，發行面涵蓋不同的履約價與到期日，一次滿足投資人各種程度的投資需求，可善用權證以小搏大的特性，作為投資組合的選項。

2022年底許多存股族紛紛轉變成「存債族」，買入長天期的債券ETF，其原因就出自美國高通膨加上聯準會（Fed）的瘋狂升息，導致美國各種年期的公債殖利率大幅上升。Fed於2月1日宣布再升息1碼，代表美國自去年12月升息2碼和去年一連串更大幅度升息後，步調已放緩。

且Fed主席鮑爾會後談話表示，通膨增速已有所緩和，市場推估Fed升息政策可望在2023年第一季結束，利率即將見頂，預期將吸引大量資金湧進債券ETF，買氣可望增溫。

元富證券表示，綜觀債市趨勢，預期美國升息接近尾聲，加上經濟衰退風險推升債券買盤，美國長天期公債除長期有具吸引力的債息收益外，未來停止升息甚至開始降息時，依市場經驗，債券將開始強勁反彈，未來價格成長空間大，投資策略上可買進[元大美債20正2權證]槓桿。

短期上，鮑爾亦表示通膨距2％目標尚有距離，市場推估不容易一步到位。2月3日美國1月份就業報告顯示，勞動市場仍舊緊俏，恐阻礙服務類通膨回落，美債殖利率應聲連續反彈，債市恐出現短期震盪，買進[元大美債20反1權證]，可賺取債市下跌的收益，或作為持有部位之投資人之避險工具。