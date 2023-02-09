儘管獨行俠當家球星東契奇因為腳跟受傷缺陣，剛從籃網交易過來的厄文，9日隨即先發打了37分鐘，貢獻全隊最高24分，外加5助攻、4籃板，加盟首秀就幫助獨行俠以110比104氣走地主快艇，就連獨行俠老闆庫班都在場邊興奮慶祝厄文幫助球隊作客贏球。

直到開賽4分鐘，厄文才靠中距離跳投拿到加盟獨行俠第1分，卻幫助獨行俠打出誇張16比1猛攻，轉眼擴大領先到19分，光在首節，獨行俠投進9顆三分球，其中布洛克單節投進5顆三分球、包辦15分，不過快艇怎可能就此宣告投降。

靠著鮑威爾、曼恩與保羅喬治等人火力，快艇逐漸縮小差距，打完上半場追成52比60；來到下半場，里歐納德手感逐漸回溫，幫助快艇一度縮小差距到3分，可是厄文果然是「末節之王」，末節再次挺身而出幫助獨行俠重新穩住領先。

打到最後1分39秒，厄文兩罰俱中，獨行俠104比95領先，鮑威爾雖也兩罰俱中，厄文卻又切入上籃取分，接下來快艇連追4分，小哈達威卻在最後26秒投進三分球，保羅喬治也回應三分球，可惜時間已經所剩不多，快艇只能認輸。