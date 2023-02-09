大陸晶片業遭美國強力制裁，日本與荷蘭已決定加入圍堵行列，但確切的制裁範圍遲遲未公開，有專家推估，可能要等到4月設備大廠艾司摩爾（ASML）公布第一季財報並召開相關會議時，才會得知詳細狀況。

美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）高級研究員Emily Benson投書巴隆財經周刊（Barron's）分析為什麼荷蘭與日本不輕易宣布加入美國制裁，主要原因仍是擔心退出大陸市場，將讓競爭對手更具優勢，且大陸能藉此機會發展自給自足，加速技術本土化。

此外，Emily Benson也提到，在法律方面要達成制裁協議也是相當複雜的，因為雙方各自擁有獨特的出口管制結構，若要完全遵守美國的要求就必須修改法律，在此狀況下，時間差問題就會浮現。

Emily Benson強調，從美國日趨強硬的手段可以觀察，美國不只想延緩大陸發展晶片業的速度，更想要直接削弱大陸晶片業的實力，因此未來有可能出現美國要求荷蘭、日本廠商停止為已銷售至大陸且開始運行的設備提供維修與服務。

即使市場推估強度會比美國還要輕，但日本與荷蘭遲遲未公布制裁大陸晶片業的細節，Emily Benson則說，「可能要等到4月艾司摩爾（ASML）公布第一季財報並召開相關會議時，才會得知詳細狀況。」

Emily Benson分析指出，如果雙方意見一致，並頒布相關的法律，最終可能會產生一個新的出口管制措施，對比美國的方案，可能較為迷你。