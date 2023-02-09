動保團體針對鳥類「籠拍」、「巢拍」、「誘拍」3大不當拍鳥行為，臥底在全台6處非法拍攝場調查，揭發其對鳥類及生態保育的嚴重傷害，其中也包括桃園市龍潭區的「桃園雞場」。對此農業局回應，確有此事已移送法辦，後續不定期查看已無籠拍情形。
動物社會研究會控訴，6處非法拍攝場有自訂的收費標準，業者還會創群組，用以公告拍攝的鳥種，進而招攬民眾付費拍攝。位於龍潭區的桃園機場更被點名，提供多種保育猛禽讓民眾付費拍攝，每次費用要價千元以上，群組內高達幾百人。
農業局回應，龍潭區桃園雞場違法「籠拍」事件發生於2021年，經民眾檢舉後，市府立即到現場取締，確實有發生該狀況，為此當時已依野生動物保育法第18條將業者移送法辦，目前還在司法程序中，市府也有不定期再到現場勘查，皆無再發生類似情形。
農業局說明，依野生動物保育法第18條，若涉及騷擾、虐待野生動物將處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科6萬元以上30萬元以下罰金；其因而致野生動物死亡者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科10萬元以上50萬元以下罰金。
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