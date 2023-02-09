新北市新店區驚傳學童疑險被1對男女強行拉走案件！施姓男子今（9）日上午向警方報案，指稱12歲的兒子上午11時許下課行經中央三街，1對男女上前與兒子攀談，突然伸手拉扯後背包，兒子揮拳抵抗，奮力掙脫逃離現場。警方已在調閱監視器，查明該對男女身分與動機。

新店警分局表示，由於案發現場無公家監視器，分局已派員會同里長於周圍查訪，並調閱私人監視器釐清案情，目前暫時未發現，現正持續擴大調閱相關畫面追查中。