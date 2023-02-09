美國財政部長葉倫（Janet Yellen）今天表示，她仍希望訪問中國，但未提供相關計畫或時程表等細節。

路透社報導，美國財政部官員原定本月前往中國，為葉倫訪中預做準備，然而這是在華府指控中國以間諜氣球對美國進行情蒐而引發外交爭端前的計畫。美軍4日出動戰機，擊落一顆中國偵察氣球。

美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）在華府向40個國家、約150名外交官進行簡報，說明美方對偵察氣球的調查結果。上述中國偵察氣球於1月28日首次侵入美國領空，引爆華府政界怒火，促使美國國務卿布林肯（Antony Blinken）延後訪中計畫；布林肯原定5日抵達北京，美中原本希望藉由這趟北京行修復雙方緊張關係。

葉倫今天對記者說，在經濟問題上加強與中國的溝通非常重要。

她說：「我仍希望可以訪問中國、與同屬經濟領域的高層官員會面，但我無法向各位提供具體時間等細節。我想這將取決於國務院和國防部」。

葉倫上個月出訪非洲3國途中，曾在瑞士蘇黎世與中國副總理劉鶴會面。