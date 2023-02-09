優步表示，上季該季淨利5.95億美元，主要受到未實現股票投資收益7.56億美元的挹注。執行長科斯羅薩西（Dara Khosrowshahi）指出，該公司在2022年底展現「最強勁的一季」，並稱去年為「最強勁的一年」，已經完全擺脫先前疫情對業務的衝擊，司機人數增至歷來最高，首次達到單季行程20億次的里程碑，每小時行程平均約100萬次。
上季經調整EBITDA（未計利息、稅項、折舊及攤銷前的利潤）達6.65億美元，優於分析師估的6.2億美元，包括叫車、送餐在內的總訂單量年增19％至307億美元。
叫車軟體業者優步（Uber）周三（8日）宣布上季業績，營收年增49％至86億美元，優於分析師預期，並強調該公司首次達到單季行程20億次的里程碑。
優步表示，上季該季淨利5.95億美元，主要受到未實現股票投資收益7.56億美元的挹注。執行長科斯羅薩西（Dara Khosrowshahi）指出，該公司在2022年底展現「最強勁的一季」，並稱去年為「最強勁的一年」，已經完全擺脫先前疫情對業務的衝擊，司機人數增至歷來最高，首次達到單季行程20億次的里程碑，每小時行程平均約100萬次。
上季經調整EBITDA（未計利息、稅項、折舊及攤銷前的利潤）達6.65億美元，優於分析師估的6.2億美元，包括叫車、送餐在內的總訂單量年增19％至307億美元。
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