潘姓、吳姓女同志夫妻日前在北部犯下多起娃娃機竊盜案，駕車南下避風頭，沿途以車為家，9日凌晨2時許在台南市北區公園路再度行竊娃娃機台，業者從監視器發現報案，警方循線捕獲正在路邊車內睡覺的兩夫妻，2人雖否認犯案，仍遭警方依照竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦。

警方逮捕潘姓女子時，對方著黑裝中性打扮。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

26歲潘女與27歲吳女為夫妻，兩人在台北、新北犯下多起娃娃機竊盜案，遭警方鎖定搜捕，疑似駕車南下「跑路」，沿途克難以車為家，一路往南行竊，9日在台南市北區再度潛入一家娃娃機無人店，見娃娃機台上方放有鑰匙，順手開啟，偷走零錢逃逸。

娃娃機店內裝有監視器，業者在家中查看發現，以電話報警，警方1小時內尋獲車輛，發現2人正在車內睡覺，將其逮捕歸案。

警方出示2人在娃娃機台前的行竊影像，潘、吳2人否認犯案，辯稱南下遊玩，到台南看普濟殿燈會，雖到娃娃機店，但看到機檯上的鑰匙就隨手拔出丟棄，並未行竊。

警方卻在車上查獲娃娃機台內的零錢盒，2人再辯稱逛燈會時已將車借給友人，不知道友人是否開走犯案。

警方要求查看夫妻檔身上零錢時遭到拒絕，堅稱零錢是自己所有，不願提供，全案一經線上通報，北部警方立刻致電查詢2人，稱其已在北部犯下多起娃娃機案件，警方將全案移送台南地檢署偵辦。