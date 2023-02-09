總統府今天發布總統令，任命國防部前總督察長、長期以「金戈」為筆名撰寫小說與散文的劉得金為國家安全會議副祕書長，自2月15日生效。

劉得金去年屆齡退役，他雖為軍職出身，但文筆優美，2021年曾蒐整紀錄1989年從大陸回到台灣的原住民戰士高英朗的一生，為高英朗和國軍留下歷史。

劉得金是芎林鄉紙寮客家人，駐外武官出身，畢業於陸軍官校53期、美國陸軍步兵學校、美國陸軍戰爭學院、美國國防大學國防工業碩士及國際軍官班、美國哈佛大學國安班，深受美軍方器重與信任，又熟稔新加坡與美國事務，2012年7月1日接任第28任中華民國陸軍軍官學校校長，是陸軍官校第一個本省籍校長，本土意識強烈。

劉得金此後歷任國防部電展室主任、陸軍8軍團指揮官、陸軍副司令、國防部督察長等職。劉得金在公務之餘，長期以「金戈」為筆名撰寫小說與散文，也用筆名寫軍事戰略，軍事評論等文章，既有文采，亦有見地。