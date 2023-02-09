台北富邦勇士在農曆春節後找回贏球感覺，下半季打出4連勝。延續這波連勝氣勢，勇士將首次打造一連3場的「上班族狂想曲三部曲」主題周，從19日星期天的「明天不想上班」、21日星期二「小周末」，再到24日星期五之「TGIF」！一整個星期都有勇士陪你瘋狂度過！

19日主場迎戰桃園璞園領航猿，率先登場上班族狂想曲的首部曲：明天不想上班，當天進場即贈送「驅離慣老闆！厭世紙膠帶」，勇士聽見上班族的心聲，以文青小物療癒球迷，此外還贈送「白蘭氏五味子芝麻錠」，讓球迷在週一上工前一晚調節生理機能，幫助身心充分休息好入睡。

除此之外，當日15:00「和平夜市拍賣會」再次開張，將公益競標球員簽名看板及Angels簽名球衣，其中Fubon Angels檸檬人形立牌於1月29日經兩次競標總額高達5萬3000元， 19日進行第3次公益拍賣，本次募得之款項將全數捐助至台灣癌症基金會。

21日交手新竹街口攻城獅，準備迎接小周末的到來，進場贈送「鬧事必備！Travis同款迷你小金鑼」，邀請球迷一起來胡鬧，讓勇士之夜響徹雲霄，同時贈品還有「OUR FAMILY一家人益生菌沙龍髮粧品試用包8入」，呵護保養頭皮肌膚。

24日對戰福爾摩沙台新夢想家，終於等到上班狂想曲的第三部曲：TGIF！周五終於到來，進場贈品送出尖叫雞，讓你盡情按壓發洩對工作的不滿，數量有限送完為止。同時球迷也能帶自己家中的尖叫雞到現場應援。此外進場也將送出「OUR FAMILY一家人益生菌」，經歷一周的辛苦，必須有效調整體質、促進代謝，幫助身心排毒。

一連三場的上班族狂想曲準備了豐富的「勇士出任務」周邊活動讓進場球迷釋放壓力。首先在「比爾辦公室」，需要將指定物品以拋投方式丟進垃圾桶，過關可獲得「白蘭氏黑醋栗葉黃素錠乙包」。勇士出任務另一個項目為「勇敢大聲說」，挑戰者使用變聲擴音機大聲喊聲，超過指定分貝可獲得「金色三麥50cc啤酒兌換券乙張」。

接著還有「FIN補水投投樂」，將沙包丟進洞，分數達標即可獲得FIN補給飲料。來到「全身都要紓壓」站上tokuyo振振好垂直律動機完成指定任務，闖關成功者可獲得「tokuyo全館91折數位折價券乙張」。連續三場皆進場支持的勇士鐵粉，務必參加「下班來打卡」，將出勤卡投入全勤抽獎箱，24日中場將抽出三名幸運得主獲得XAP x BRAVES聯名球員公仔組！

如果「勇士出任務」的活動項目仍不夠球迷抒發情緒，我們還準備更瘋狂的中場遊戲，包含19日的「辦公椅競速大賽」、21日的「振振好健康」及24日的「有FIN必投」，大獎將送出「tokuyo SWING美腰伸展機」和「一年份580ml FIN補給飲料16箱」等好禮！