客家人習俗都在元宵節過後開始掃墓，苗栗縣各公墓都可見到掃墓人群，頭份市公所為了追念先人，特別安排在12日周日上午，在頭份生命紀念館前廣場，搭設佛壇並聘請法師到場誦經祈福，超度亡靈，市公所也呼籲祭拜民眾盡量共乘車輛前往，避免造成停車場堵塞，祭拜金紙等將由市公所人員協助統一焚燒，讓祭祖活動更加順暢。

頭份市公所將於12日周日上午在頭份生命紀念館舉行超度法會。（謝明俊攝）

苗栗縣是客家大縣，客家人的習俗都是在元宵節過後就開始掃墓，客家人掃墓稱為「掛紙」，意思是要替先人「風水」（墳墓）除草整理後，以紙錢及紅蛋殼象徵為屋頂新瓦，灑在墳堆上，有替先人墳墓更換新屋瓦的意義，讓先人在地下免於風吹雨打，代表尊重祖先慎重追遠。

頭份市公所從2月2日起架設棚架及供桌方便鄉親祭祖。（謝明俊攝）

頭份市公所為了眾多客家鄉親祭祖掃墓所需，將在12日周日上午8時開始，在頭份市生命紀念館前廣場，舉辦元宵祭祖法會，市公所將會搭設佛壇及延聘溝師誦經祈福、超度亡靈。

頭份市公所將於12日周日上午在頭份生命紀念館舉行超度法會。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份生命紀念館為配合民眾祭祖需求，從2月2日起至4月9日止，在館前廣場搭設篷架及擺放供桌，供民眾祭祖使用，由於生命紀念館停車空間有限，市公所請民眾儘量利用平日分批或派代表方式前往祭拜，以降低人潮聚集。

市公所並請參與生命紀念館法會的民眾，在法會當日請勿持香及供品入館。因金爐空間有限，請民眾將紙錢投入紙錢集中袋，由市公所統一焚燒處理，金爐僅開放燃燒臨時牌位使用。

頭份市公所將於12日周日上午在頭份生命紀念館舉行超度法會。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

市公所並為配合中央防疫政策，敬請蒞臨生命紀念館祭祖民眾，參加法會時建議全程佩戴口罩，除了必要飲食等需求外，建議儘量配戴口罩，減少與不特定對象近距離互動、交談。