德意志交易所還指出，衍生性商品和大宗商品較高的交易量，以及美元對歐元的升值，都有助於提高公司獲利。
執行長Theodor Weimer說，儘管預計經濟放緩，但公司業務在今年仍會持續成長。
2022年歸屬股東淨利增加24%，表現優於增加22%的預期，來到14.9億歐元，高於2021年的12.1億歐元。
第四季淨利為3.59億歐元，高於去年同期的2.81億歐元，並且為年增28%；分析師此前預期第四季淨利為年增20%。
德國證交所營運商德意志交易所(Deutsche Boerse)在周三表示，2022年獲利增加24%，為25.3億歐元，超越分析師預期；主要推動因素在於金融市場的波動，推高了交易量和收入。
德意志交易所還指出，衍生性商品和大宗商品較高的交易量，以及美元對歐元的升值，都有助於提高公司獲利。
執行長Theodor Weimer說，儘管預計經濟放緩，但公司業務在今年仍會持續成長。
2022年歸屬股東淨利增加24%，表現優於增加22%的預期，來到14.9億歐元，高於2021年的12.1億歐元。
第四季淨利為3.59億歐元，高於去年同期的2.81億歐元，並且為年增28%；分析師此前預期第四季淨利為年增20%。
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