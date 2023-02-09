德意志交易所還指出，衍生性商品和大宗商品較高的交易量，以及美元對歐元的升值，都有助於提高公司獲利。

執行長Theodor Weimer說，儘管預計經濟放緩，但公司業務在今年仍會持續成長。

2022年歸屬股東淨利增加24%，表現優於增加22%的預期，來到14.9億歐元，高於2021年的12.1億歐元。

第四季淨利為3.59億歐元，高於去年同期的2.81億歐元，並且為年增28%；分析師此前預期第四季淨利為年增20%。