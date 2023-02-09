根據衛福部最新癌症登記報告，民國109年新發生癌症人數比108年增加725人，大腸癌更是連續15年居10大癌症之首，大腸直腸外科醫師陳威佑表示，一般人多會注意飲食、家族史，但容易忽略一項生活習慣，即久坐，研究發現，每天增加2小時坐著的時間，會讓罹癌風險，例如大腸癌風險增加8%，提醒民眾每個小時就要起身走動一下。

大腸直腸外科醫師陳威佑在其臉書粉專表示，台灣人罹患大腸癌的發生率以每年4%的速度增長，且有年輕化的趨勢，而大腸癌的危險因子除了常提到的家族病史、肥胖、吸菸、紅肉攝取過多、蔬果攝取過少外，其實還與一項生活習慣有關，也就是久坐。

他表示，研究顯示，每天增加2小時坐著的時間，會讓大腸癌風險增加8%、子宮內膜癌增加10%、肺癌增加6%。久坐造成健康影響的因素有4項，包括1. 容易誘發便秘，體內發炎物質無法代謝排出，易誘發癌症；2. 增加肥胖機率，而肥胖就是癌症高風險的原因之一；3. 缺乏維生素D，久坐的工作型態相對減少外出時間，不利於可保護腸道、降低腸癌的維生素D的合成。

陳威佑提醒，為了健康，民眾工作再忙也要記得起身活動，盡量每個小時都起身走動一下，也可順便補充水分。