直播》公布室內口罩令鬆綁 指揮中心最新說明

中央流行疫情指揮中心今(9)日公布國內新增2萬0572例本土新冠肺炎個案，已經連續3天單日新增超過2萬例，指揮中心表示，今日較上周四的2萬6793例，減少6221例，下降23.2％，研判目前疫情處於下降趨勢。以及新增348例境外移入個案、45例死亡個案，預計隨著疫情趨緩，下周起中重症人數、住院需求將減少。

指揮中心表示，今日新增的2萬572例本土個案，為9278男、1萬1287例女、7例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市3990例、台中市2566例、高雄市2495例、桃園市2259例、台北市1885例、台南市1743例等。

其餘縣市均為千例以下，包括彰化縣968例、新竹縣647例、新竹市522例、屏東縣515例、苗栗縣456例、雲林縣450例、基隆市425例、宜蘭縣416例、南投縣311例、嘉義縣251例、花蓮縣251例嘉義市186例、台東縣118例、金門縣55例、澎湖縣50例、連江縣13例。

至於今日新增的348例境外移入個案，為170例男性、177例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於今年1月9日至2月8日。

死亡個案則為22男、23女，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染，其中42例具慢性病史、32例未接種3劑以上疫，確診日介於今年1月5日至2月5日，死亡日期介於今年1月13日至2月6日。截至目前，國內共累計975萬4006例確診、1萬6894例死亡。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前專責病房空床率略升，整體達47.6％，專責病房收治高點是星期一，不過在那之後已連續3天下降，目前收治數為2794人，專責ICU則為488人，預計隨著疫情下降，下周起中重症人數住院需求將減少。

春節後住宿式機構陽性率上升，在過去一周，住民陽性率升至1.5％，工作人員則是0.9％，是12月中第3波疫情以來的高點。羅一鈞表示，指揮中心會積極催種疫苗，持續快篩定期篩檢，維持到2月28日，並在月底前進行檢討。