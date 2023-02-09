「究竟還要再等多久？」潭子區潭興立體停車場原訂去年底完工、今年啟用！地方民眾指出，潭興路附近有郵局及中華電信等，民眾洽公常無處停車，盼潭興立體停車場能早日完工啟用。交通局強調，目前正辦理第三次變更設計，預計3月完工，並完成驗收程序，預計今年9月才能啟用。

潭子區潭興停車場原本為平面停車場，約可停放100輛汽車，因附近有中華電信及郵局等，加上鄰近勝利路熱鬧的街區和潭子火車站；為符合民眾停車需求，市府斥資2億9000萬元，興建地下一層、地上6層的立體停車場，完工後約可提供約300輛汽車及111輛機車停車位。

地方民眾指出，潭興立體停車場於2020年底動工，原訂去年底完工、今年啟用，目前外觀幾乎已完工，卻還不能停車，目前民眾洽公沒有停車位；期盼停車場能夠儘早啟用，不要讓潭子區民看得到空有停車場建築，卻是無處停車？權責單位應加快腳步，不能一拖再拖。

台中市停車管理處說，潭興立體停車場外觀已完工，目前在辦理第三次變更設計，以更符合民眾停車需求，預計3月完工；因完工後要報驗收，驗收包括初驗、初驗改善、複驗、複驗改善共四次，加上改善期等，一般驗收期間約須6個月，預計今年9月才能完成驗收，並正式啟用。