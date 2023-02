總統府提供

總統府提供

蔡英文赴土耳其駐台貿易辦事處 弔唁因震災罹難民眾

土耳其日前因震災造成嚴重傷亡,蔡英文總統今(9)日午間前往駐台北土耳其貿易辦事處,代表我國政府及人民向土國駐台代表貝定可(Muhammed Berdibek)表達誠摯關心與慰問。

蔡英文並在哀悼簽名簿以中、英文親筆寫下:「土耳其朋友加油!在這艱難的時刻,台灣與土耳其同在!」「My heart goes with our Turkish friends. Taiwan stands with Türkiye!」

總統府表示,今天的行程,總統府秘書長林佳龍、外交部亞西及非洲司司長賀忠義亦在場陪同。