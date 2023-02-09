新光金控大公主、民眾黨立委吳欣盈9日上午在新光醫院臨盆誕下健康男寶寶，吳欣盈稍早在臉書發文，透露寶寶身高53公分、體重3910公克，更附上有兒子小腳印的照片，和外界報喜，笑稱這就是「一家三口的幸福」。

吳欣盈說，丈夫雷諾全程參與生產的過程，握著她的手跟自己一起迎接兩人的小寶寶。看著對方為人父的幸福表情，她的喜悅與感動實在無法用文字或言語形容。感謝所有新光醫院的團隊、先跟大家分享我們的喜悅。