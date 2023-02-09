新光金控大公主、民眾黨立委吳欣盈9日上午在新光醫院臨盆誕下健康男寶寶，吳欣盈稍早在臉書發文，透露寶寶身高53公分、體重3910公克，更附上有兒子小腳印的照片，和外界報喜，笑稱這就是「一家三口的幸福」。
吳欣盈說，丈夫雷諾全程參與生產的過程，握著她的手跟自己一起迎接兩人的小寶寶。看著對方為人父的幸福表情，她的喜悅與感動實在無法用文字或言語形容。感謝所有新光醫院的團隊、先跟大家分享我們的喜悅。
新光金控大公主、民眾黨立委吳欣盈9日上午在新光醫院臨盆誕下健康男寶寶，吳欣盈稍早在臉書發文，透露寶寶身高53公分、體重3910公克，更附上有兒子小腳印的照片，和外界報喜，笑稱這就是「一家三口的幸福」。
吳欣盈說，丈夫雷諾全程參與生產的過程，握著她的手跟自己一起迎接兩人的小寶寶。看著對方為人父的幸福表情，她的喜悅與感動實在無法用文字或言語形容。感謝所有新光醫院的團隊、先跟大家分享我們的喜悅。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。